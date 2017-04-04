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Обновленный Hyundai Tucson лишили турбодвигателя

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Главное изменение – это отказ от турбированного двигателя.
Обновленный Hyundai Tucson лишили турбодвигателя
© Hyundai
Фото 1/7
  • 2019 Hyundai Tucson
  • 2019 Hyundai Tucson
  • 2019 Hyundai Tucson
  • 2019 Hyundai Tucson
Обновленный Hyundai Tucson лишили турбодвигателя
2019 Hyundai Tucson
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Корейская компания Hyundai представила на международном автосалоне в Нью-Йорке обновленный кроссовер Tucson.

Обновленный кроссовер от предшественника можно отличить по новой решетке радиатора, иному бамперу и светодиодным фарам головного света. Также изменился задний бампер, фонари и линейка колесных дисков. Самое заметное отличие интерьера – другая центральная консоль с новым экраном мультимедийной системы.

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Самое главное изменение – это отказ от турбированного двигателя 1.6 и роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями в пользу атмосферника и классического“автомата“. Теперь Tucson будет предлагаться с 2,4-литровой “четверкой“ с непосредственным впрыском топлива и шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Новый агрегат выдает 184 л.с. против 177 сил у мотора 1.6 на дорестайлинговом кроссовере.

Помимо этого, для Tucson будет доступен 2,0-литровый двигатель мощностью 166 сил. Он тоже станет работать в паре с шестидиапазонным “автоматом“.

В оснащение кроссовера войдет беспроводная зарядка для смартфона, круговой видеообзор, адаптивный круиз-контроль, а также системы удержания в полосе и предотвращения фронтальных столкновений.

Обновленная модель появится в продаже осенью.

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Теги: Hyundai, Tucson, корейские авто, кроссовер, внедорожник
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Источник: motor.ru

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