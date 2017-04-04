Acura RDX в новом поколении сменил платформу и дизайн

Кроссовер построен на новой платформе, хотя двигатели хондовские - например, 2,0-литровый от Аккорда.

На автосалоне в Нью-Йорке японцы представили Acura RDX нового поколения. По данным производителя, это самая масштабная за десять лет модернизация этого кроссовера.

RDX построен на новой платформе, которую планируется использовать только для автомобилей Acura. Подвеска, как говорят в компании, имеет спортивные настройки. Спереди у модели установлены стойки Макферсон, сзади – пятирычажка, а за доплату будут предлагаться адаптивные амортизаторы. Рулевое управление – с электроусилителем и переменным передаточным отношением.

Габаритная длина нового RDX составляет 4747 мм, высота – 1668 мм, а размер колесной базы – 2750 миллиметров. Расстояние между осями по сравнению с предшественником кроссовера увеличилось на 66 миллиметров.

Новый RDX оснащен системой полного привода SH-AWD с управляемым вектором тяги и новым задним дифференциалом, который в результате модернизации способен перерабатывать на 150% больше крутящего момента, чем прежде. Система умеет перебрасывать тягу не только между осями (до 70 процентов может перекидываться назад), но и между задними колесами (до 100 процентов на одно колесо).

Вместо прежней “шестерки“ Acura RDX будет оснащаться 2,0-литровой “турбочетверкой“ от Аккорда. На седане агрегат выдает 252 силы, а на кроссовере – 272. Мотор работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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В салоне установлена мультимедийная система 10,2-дюймовым full-HD экраном и с вогнутым сенсорным тач-падом (True Touchpad) благодаря которому, как говорят в компании, работа с комплексом станет интуитивно понятной – водителю больше не придется искать на экране курсор или ранее выбранный пункт меню.

Помимо этого, RDX получит светодиодные фары, проекционный дисплей, панорамную крышу, систему удержания в полосе и адаптивный круиз, “спортивную“ версию A-Spec с особым оформлением экстерьера и салона, 16-канальную аудиосистему на 710 ватт, которая была разработала Acura и Panasonic, а также настроена музыкальным продюсером и обладателем премии Грэмми Эллиотом Шайнером.

У дилеров в США новинка появится в середине года.