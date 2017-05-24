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Skoda рассекретила свой самый дешевый кроссовер

Комментариев: 1
Модель ориентирована на китайский рынок.
Skoda рассекретила свой самый дешевый кроссовер
© motor.ru
Фото 1/8
  • Skoda Kamiq
  • Skoda Kamiq
  • Skoda Kamiq
  • Skoda Kamiq
  • Skoda Kamiq
  • Skoda Kamiq
  • Skoda Kamiq
  • Кроссоверы Skoda
Skoda рассекретила свой самый дешевый кроссовер
Skoda Kamiq
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Появились фотографии нового субкомпактного кроссовера Skoda Kamiq. Это модель для китайского рынка, самая доступная в линейке.

Kamiq расположится на ступеньку ниже Karoq и будет построен на старой платформе PQ25, которая также используется для седана Rapid.

По предварительной информации, на момент запуска Kamiq будет предлагаться с новым 1,5-литровым двигателем, выдающим 110 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента. Коробка — только механическая. Поскольку автобюджетное, гибридная силовая установка не предусмотрена.

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Длина Skoda Kamiq составит 4390 мм, ширина — 1781 мм, высота — 1593 мм. Колесная база кроссовера достигает 2610 миллиметров. Он на восемь миллиметров длиннее, на 60 миллиметров уже и на 12 миллиметров ниже европейской версии Karoq. У последнего также больше расстояние между осями — на 20 мм.

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Теги: Skoda, кроссовер, Чехия, Китай
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Источник: motor.ru

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.04.2018, 12:06
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гость
То есть, китаезы самые бедные? Беднее нас, кацапов? Ну, извините
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