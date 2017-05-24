Skoda рассекретила свой самый дешевый кроссовер

Модель ориентирована на китайский рынок.

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Появились фотографии нового субкомпактного кроссовера Skoda Kamiq. Это модель для китайского рынка, самая доступная в линейке.

Kamiq расположится на ступеньку ниже Karoq и будет построен на старой платформе PQ25, которая также используется для седана Rapid.

По предварительной информации, на момент запуска Kamiq будет предлагаться с новым 1,5-литровым двигателем, выдающим 110 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента. Коробка — только механическая. Поскольку автобюджетное, гибридная силовая установка не предусмотрена.

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Длина Skoda Kamiq составит 4390 мм, ширина — 1781 мм, высота — 1593 мм. Колесная база кроссовера достигает 2610 миллиметров. Он на восемь миллиметров длиннее, на 60 миллиметров уже и на 12 миллиметров ниже европейской версии Karoq. У последнего также больше расстояние между осями — на 20 мм.