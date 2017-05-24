Немцы представили новый роскошный Mercedes-Maybach

В отделке салона Mercedes-Maybach Ultimate Luxury используется эбеновое дерево, белая кожа и розовое золото.

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Компания Mercedes-Maybach раскрыла подробности о новом концептуальном кроссовере Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury.

Новинка оснащена четырьмя компактными электромоторами с постоянными магнитами, позволяющими реализовать полный привод с динамически изменяемым распределением момента между каждым из колес.

По типу кузова это трехобъемник, гибрид седана и внедорожника. Длина прототипа составляет 5260 мм, ширина — 2110 мм, высота — 1764 мм. Дизайн автомобиля полностью создан в трехмерной виртуальной среде.

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Суммарная отдача силовой установки составляет 750 л.с. Блок батарей емкостью 80 киловатт-час, расположенный под полом, позволяет проезжать кроссоверу на одной зарядке до 500 км. Аккумулятор поддерживает беспроводную зарядку от 350-киловаттных станций: пополнить запас батареи на 100 км пути можно за 5 минут.

В отделке салона Mercedes-Maybach Ultimate Luxury используется эбеновое дерево, белая кожа и розовое золото — этим материалом, например, покрыты передних сидений. На центральной панели расположен виртуальный широкоформатный кокпит с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями. Встроенная система голосового управления адаптируется к голосу пользователя и способна самообучаться.

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В задней части кроссовера установлены кресла от седана Mercedes-Benz S-Class c отдельной регулировкой наклона спинки и положения валика для ног. Пассажиры второго ряда разделены центральным тоннелем, в который интегрирован подогреваемый отсек с традиционным китайским чайным набором.

Также для пассажиров предусмотрено несколько релаксационных программ: в зависимости от выбранной темы меняется освещения, музыкальное сопровождение, запахи и программа массажа. Бортовые системы кроссовера могут синхронизироваться с календарем в смартфоне и самостоятельно прокладывать оптимальный маршрут до конечной точки.