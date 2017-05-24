Путин впервые сменил Mercedes на отечественный автомобиль

На свою уже четвертую инаугурацию Владимир Путин впервые использовал новый лимузин проекта Кортеж. Подобные авто должны заменить импортные в течение нескольких лет.

В понедельник, 7 мая, на инаугурацию избранный президент РФ Владимир Путин приехал новом российском лимузине проекта Кортеж. Об этом пишут российские СМИ.

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В Сети появилось видео, как Путин выехал из Первого корпуса Кремля на черном представительском седане, который доставил вступающего в должность президента к Большому Кремлевскому дворцу на церемонию инаугурации.

Как рассказал ТАСС источник, близкий к организации мероприятия, автомобиль прошел все необходимые испытания“, подтверждающие безопасность ТС “при использовании для передвижения первого лица государства“.

Отметим, что ранее президенты РФ всегда использовали Mercedes-Benz. По информации СМИ, техническая “начинка“ Кортежа все равно немецкая.

Владимир Путин поехал на церемонию инаугурации на «Кортеже»: У России появился свой президентский лимузин pic.twitter.com/TIU01Al4l5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 мая 2018 г.

Что такое Кортеж

Автомобили в рамках проекта Кортеж (простонародное название, формально - Единая модульная платформа, ЕМП) разрабатывают уже несколько лет. Программа предполагает создание линейки моделей на базе единой платформы. Единственным исполнителем размещенного Минпромторгом заказа по стал ФГУП НАМИ.

Для перевозки чиновников, в том числе первых лиц государства в РФ планируется выпускать авто в кузове седан, лимузин (удлиненная версия седана), внедорожник и минивэн. Под каким брендом будут делать машины, остается секретом.

Путин впервые приехал в Кремль на новом лимузине 0:00 / 02:42

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Проект не из дешевых - только официально за четыре года разработки уже потратили 12,4 миллиарда рублей. Окупить эту сумму предполагается в том числе за счет коммерческих продаж, которые по плану должны начаться в 2019 году. По комплектациям и цене автомобили проекта Кортеж будут конкурировать с такими марками как Mercedes Maybach, Bentley и Rolls-Royce.

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после инаугурации заявил, что уже в сентябре 2018 года будет открыт прием заказов на модели Кортежа. Говоря о том, будут ли “пересаживать“ на эти автомобили госслужащих, он сказал, что это будет зависеть от бюджетов соответствующих органов власти.

Ранее появились фото интерьера “путинского“ лимузина.