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Путин впервые сменил Mercedes на отечественный автомобиль

Комментариев: 6
На свою уже четвертую инаугурацию Владимир Путин впервые использовал новый лимузин проекта Кортеж. Подобные авто должны заменить импортные в течение нескольких лет.
Путина прокатили на новом российском лимузине
Путина прокатили на новом российском лимузине
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В понедельник, 7 мая, на инаугурацию избранный президент РФ Владимир Путин приехал новом российском лимузине проекта Кортеж. Об этом пишут российские СМИ.

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В Сети появилось видео, как Путин выехал из Первого корпуса Кремля на черном представительском седане, который доставил вступающего в должность президента к Большому Кремлевскому дворцу на церемонию инаугурации.

Как рассказал ТАСС источник, близкий к организации мероприятия, автомобиль прошел все необходимые испытания“, подтверждающие безопасность ТС “при использовании для передвижения первого лица государства“.

Отметим, что ранее президенты РФ всегда использовали Mercedes-Benz. По информации СМИ, техническая “начинка“ Кортежа все равно немецкая.

Что такое Кортеж

Автомобили в рамках проекта Кортеж (простонародное название, формально - Единая модульная платформа, ЕМП) разрабатывают уже несколько лет. Программа предполагает создание линейки моделей на базе единой платформы. Единственным исполнителем размещенного Минпромторгом заказа по стал ФГУП НАМИ.

Для перевозки чиновников, в том числе первых лиц государства в РФ планируется выпускать авто в кузове седан, лимузин (удлиненная версия седана), внедорожник и минивэн. Под каким брендом будут делать машины, остается секретом.

Путин впервые приехал в Кремль на новом лимузине
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Проект не из дешевых - только официально за четыре года разработки уже потратили 12,4 миллиарда рублей. Окупить эту сумму предполагается в том числе за счет коммерческих продаж, которые по плану должны начаться в 2019 году. По комплектациям и цене автомобили проекта Кортеж будут конкурировать с такими марками как Mercedes Maybach, Bentley и Rolls-Royce.

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после инаугурации заявил, что уже в сентябре 2018 года будет открыт прием заказов на модели Кортежа. Говоря о том, будут ли “пересаживать“ на эти автомобили госслужащих, он сказал, что это будет зависеть от бюджетов соответствующих органов власти.

Ранее появились фото интерьера “путинского“ лимузина.

 

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Теги: Путин, кортеж, лимузин, российские авто, Россия
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  07.05.2018, 14:07
Оценка:  +2
гость
Это что, постройку заурядного членовоза, собранного из старых запчастей, и в единственном экземпляре, теперь выдают за техно-революцию вселенского масштаба? Аналогов в мире нет? НИЧТОЖЕСТВА
Даже Королева Великобритании рассекает в обычной карете с конями и не парится!
ruslanmx    07.05.2018, 14:00
Оценка:  +2
ruslanmx
Ролс Ройс Фантом растянули и готов новый рос.автомобиль для высших чиновников.
Gagarinn    07.05.2018, 13:50
Оценка:  +2
Gagarinn
Главное следить за состоянием тормозной жидкости!
Ватники любят ее побухивать когда стекломой закончился
гость  (аноним)  07.05.2018, 13:46
Оценка:  -1
гость
На кой хрен нам в УКРАИНЕ все это кацапское говно??!
Какое отношение имеет УКРАИНА к этому шабашу?
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!!!
kremen777    07.05.2018, 13:45
Оценка:  -2
kremen777
Мотоцыклы «ИЖ»??
chernij999    07.05.2018, 13:25
Оценка:  +4
chernij999
Нунихуясебе! Отомстил немцам))
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