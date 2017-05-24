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Rolls-Royce представил первый в своей истории кроссовер

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В Европе такой шикарный автомобиль будет стоить от 265 тысяч евро, а первые клиенты получат машины в 2019 году.
Rolls-Royce представил первый в своей истории кроссовер
© Rolls-Royce
Фото 1/16
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Rolls-Royce Cullinan
  • Rolls-Royce Cullinan
Rolls-Royce представил первый в своей истории кроссовер
Rolls-Royce Cullinan
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Компания Rolls-Royce в угоду моде на кроссоверы все-таки решилась и создала свою модель класса SUV. Новинку назвали Rolls-Royce Cullinan, в честь самого крупного алмаза в мире, украшающего Корону Британской Империи.

В отличие от конкурента Bentley Bentayga, построенного на одной платформе с полноприводниками Volkswagen Touareg и Audi Q7, в основе Cullinan лежит так называемая “Архитектура роскоши“ — оригинальная модульная платформа, которую ранее уже “обкатали“ на на седане Rolls-Royce Phantom VIII.

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Для кроссовера разработали совершенно новую переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах, дополнив шасси системой полного привода и механизмом подруливания задних колес. Для повышения плавности хода использовали пневмоподушки с увеличенным объемом камер: поездку по бездорожью создатели машины сравнивают с полетом на ковре-самолете. Для активации внедорожного режима работы шасси достаточно нажать специальную кнопку на центральной консоли.

Кузов собран на пространственном каркасе из алюминия, благодаря чему кроссовер отличается сравнительно скромной массой — 2660 килограммов.

Презентация Rolls-Royce Cullinan
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По длине колесной базы Rolls-Royce Cullinan на целых тридцать сантиметров превосходит Бентайгу, и находится на уровне длиннобазного Cadillac Escalade ESV. Расстояние между осями в 3295 миллиметров обещает королевский простор в салоне. Хотя внешние габариты внушительны, но не огромны: в длину полноприводник имеет 5341 миллиметр.

Под капотом —двигатель V12 объемом 6,75 литра с двумя турбинами мощностью 571 сил. Саксимальный крутящий момент в 850 Нм (доступен с 1600 об/мин) немного скромнее, чем у аналогичного мотора на Rolls-Royce Phantom VIII (900 Нм).

Фишка дизайна - задние двери открываются против хода. Это, вероятно, единственный в мире полноприводник с такой организацией входа. Интерьер кроссовера выполнен в традиционном для марки стиле с симметричной передней панелью, обилием натурального дерева и круглыми металлическими дефлекторами вентиляции.

Задние места могут быть выполнены в виде трехместного складывающегося дивана либо роскошных индивидуальных кресел с массивным подлокотником между ними с подставками под бокалы для шампанского. Впрочем, и это, и выдвигающиеся из багажника креслица для пикника на природе можно увидеть, например, на Рейндж Роверах.

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А вот стеклянная перегородка, отделяющая салон от багажного отсека — это роллс-ройсовский эксклюзив. Она позволяет не только снизить уровень шума в пассажирском отсеке, но и не растрачивать прохладу внутри при пользовании багажником в жару.

В Европе автомобиль будет стоить от 265 тысяч евро, а первые клиенты получат машины в 2019 году, когда начнут серийное производство. Предзаказы уже принимают.

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Теги: Rolls-Royce, Cullinan, внедорожник, кроссовер, Великобритания, британские авто
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Источник: motor.ru

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