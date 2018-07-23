Отличительная особенность нового Hummer H1 - двойная пневмосистема.

В США выпустили мощный Hummer за 290 тысяч долларов

В США выпустили мощный Hummer за 290 тысяч долларов

Компания Mil-Spec Automotive (MSA) построила Hummer H1 c двойной пневмосистемой. Внедорожник оснащен сделанной на заказ подвеской, высоту которой можно регулировать в пределах 180 миллиметров.

Об этом сообщает Мотор.

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В движение Хаммер приводит модернизированный дизель Duramax, отдача которого составляет 510 лошадиных сил и 1356 Нм крутящего момента. За дополнительную плату покупателю внедорожника доступна двухуровневая программа чип-тюнинга. С места до 60 миль в час (96 километров в час) Hummer с таким мотором разгоняется за 6,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 169 километров в час.

Ранее сообщалось о том, что Путин впервые сменил Мерседес на отечественный автомобиль.