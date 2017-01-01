Названы цены нового кроссовера Hyundai Santa Fe 2019

Приобрести авто можно с двумя моторами на выбор – 2,4-литровым бензиновым атмосферником на 188 л с, а также 2,2-литровым турбодизелем мощностью 200 л с.

За автомат нужно доплатить 2 тысячи долларов (около 52 тысяч гривен) Getty Images

В среду, 25 июля, в Киеве презентовали новый Hyundai Santa Fe 2019. Дизельный Хендай Санта Фе предлагается с 8-ступенчатым автоматом или 6-скоростной механикой, а вот бензиновому двигателю положен 6-диапазонный автомат.

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В базовом исполнении цена Hyundai Santa Fe 2019 составляет 37,7 тыс долларов (около 980 тысяч гривен). За эти деньги предлагается передниприводная дизельная модификация. Если есть желание купить с автоматом, нужно доплатить чуть больше 2 тыс долларов. Топовая же версия с роскошно отделанным салоном и богатым оснащением обойдется в 56,4 тыс долларов (около миллиона и 520 тысяч гривен).

Ранее сообщалось о том, что Hyundai Santa Fe назвали самым надежным.

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