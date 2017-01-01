В Украине представили новый Mercedes "Гелендваген" 2019

Создавая внешний вид автомобиля, дизайнеры сохранили основные фирменные характеристики.

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В Киеве презентовали новый Mercedes-Benz G-Class 2019. Право первым “потрогать“ автомобиль досталось амбассадору марки в Украине Николаю Тищенко.

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Создавая внешний вид автомобиля, дизайнеры сохранили основные фирменные характеристики “Гелендваген“, которые делают его таким узнаваемым на дороге. Несмотря на это, новое поколение знаменитой машины обновили достаточно существенно

Авто облегчили почти на 170 килограмм, а электронику усовершенствовали целым спектром новейших автомобильных систем (информационно-развлекательная с сенсорным управлением с тактильно-звуковым подтверждением, два экрана на приборной панели).

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Движение автомобиля было усовершенствовано, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя комфортно на любой дороге. Для этого был введен специальный G-mode режим езды по бездорожью.

Ранее публиковался ТОП-5 редчайших авто в истории.