Будущее уже здесь: В ОАЭ полиция получила летающие мотоциклы-дроны
Полиция Объединенных Арабских Эмиратов получила в свое распоряжение мото-дроны. Об этом сообщает CNN.
Читай также: В Украине представили новый Mercedes "Гелендваген" 2019
Пока местные стражи порядка получили только два высокотехнологичных средства передвижения. Их используют для тренировок, но уже скоро будет создано специальное подразделение.
Читай также: Seat презентовал внушительный кроссовер с 4 моторами в ассортименте
Мото-коптеры под названием Hoversurf S3 оборудованы четырьмя пропеллерами. Электродвигатель рассчитан на 40 минут самостоятельного полета и 25 минут - с полицейским. Заряжается дрон 2,5 часа и имеет возможность вертикального взлета и посадки.
Стоимость Hoversurf S3 - 150 тысяч долларов. Уже в следующем году планируется его массовый выпуск.
Ранее сообщалось, что BMW создал мотоцикл с функцией автопилота.
Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.
Полная версия правил