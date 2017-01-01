Будущее уже здесь: В ОАЭ полиция получила летающие мотоциклы-дроны

Уже скоро будет создано специальное подразделение полицейских на мото-дронах.

Уже в следующем году планируется его массовый выпуск Скриншот Youtube

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов получила в свое распоряжение мото-дроны. Об этом сообщает CNN.

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Пока местные стражи порядка получили только два высокотехнологичных средства передвижения. Их используют для тренировок, но уже скоро будет создано специальное подразделение.

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Мото-коптеры под названием Hoversurf S3 оборудованы четырьмя пропеллерами. Электродвигатель рассчитан на 40 минут самостоятельного полета и 25 минут - с полицейским. Заряжается дрон 2,5 часа и имеет возможность вертикального взлета и посадки.

Стоимость Hoversurf S3 - 150 тысяч долларов. Уже в следующем году планируется его массовый выпуск.

Ранее сообщалось, что BMW создал мотоцикл с функцией автопилота.

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