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В Сеть слили первые "шпионские" фото нового Porsche 911

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Как и заявлялось ранее, разработчики остались верны классическому дизайну.
Авто будет предлагаться в заднеприводном и переднеприводном исполнении
Авто будет предлагаться в заднеприводном и переднеприводном исполнении
jalopnik.com

Культовый автомобиль получает свое новое 8-е поколение. Официально покажут Porsche 911 на LA Auto Show, но уже сейчас есть его первые "шпионские" фото. Опубликовало их издание Jalopnik.

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Как и заявлялось ранее, разработчики остались верны классическому дизайну. Изменения точно затронули заднюю оптику - теперь она представляет собой своего рода тонкую светодиодную ленту. 

Авто будет предлагаться в заднеприводном и переднеприводном исполнении. Мотор V6, как и положено 911, расположен сзади. Характеристики - от 385 до 450 лошадей. В отличии от предыдущих моделей, у авто будет 8-ступенчатая коробка автомат. Механика, правда, останется 7-ступенчатой. 

Ранее сообщалось, что в ОАЭ полиция получила летающие мотоциклы-дроны.

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Теги: Porsche 911, новинки, интересные автомобили
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