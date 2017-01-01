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Нашумевший электрокар за 15 000 евро будут собирать в Грузии

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Запас хода - 240 километров, что достаточно внушительно и вполне достаточно для ситикара.
Нашумевший электрокар за 15 000 евро будут собирать в Грузии
© uniti.earth
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Нашумевший электрокар за 15 000 евро будут собирать в Грузии
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Нашумевший в этом году электромобиль Uniti One шведского стартапа Uniti Sweden AB бует выпускаться в Грузии. Об этом сообщает Авто24.

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Электрокар Uniti One получил звание одного из самых ожидаемых экокаров 2019 года от известного издания Wired.

Автомобиль двухместный, с просторным и удобным салоном. Запас хода - 240 километров, что достаточно внушительно и вполне достаточно для ситикара. Максималка - 130 км в час, разгон до 80 занимает 3,5 секунды. Стоимость - 15 000 долларов.

Поначалу авто хотели производить в родной Швеции, но не так давно объявили о договоре с грузинской инвестиционной компанией Silk Road Group.

Ранее сообщалось, что в Киеве засветился очень странный электро-"Гелик" по цене Daewoo.

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Теги: электрокар, Грузия, Швеция
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