Французы научились делать прицепы прозрачными

Разработанная компанией Valeo система Valeo XtraVue Trailer позволяет буквально сделать прицепы прозрачными.

Эффект достигается за счет объединения в одну картинку изображений с камер на прицепе и на авто Скриншот Youtube

На проходящей в Лас-Вегасе ежегодной выставке CES 2019 представили технологию, которая потенциально может спасти множество жизней. Видеообзоры новинки показали в Youtube.

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Разработанная компанией Valeo система Valeo XtraVue Trailer позволяет буквально сделать прицепы прозрачными.

Такой эффект достигается за счет объединения в одну картинку изображений с камер на прицепе и на автомобиле и вывода ее на дисплей в салоне авто.

В итоге у водителя в авто практически нет слепых зон, а значит, многих опасных маневров можно будет очень легко избежать.

Ранее сообщалось, что в 2019 году может быть выпущен первый пикап Tesla.