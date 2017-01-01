Новый Nissan Leaf представили на выставке в Лас-Вегасе

Самый популярный электроавтомобиль в Украине Nissan Leaf получил новую версию.

Nissan Leaf e+ отличается еще большей емкостью батарей и мощностью мотора autocentre.ua

Самый популярный электроавтомобиль в Украине Nissan Leaf получил новую версию. Видеообзор автомобиля появился в Youtube.

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Автомобиль Nissan Leaf e+ представили официально в штаб-квартире Nissan в японском городе Йокогама и на выставке новинок электроники в Лас-Вегасе.

Nissan Leaf e+ отличается еще большей емкостью батарей и мощностью мотора. Запас хода - 363 километра на одной зарядке. Мощность электродвигателя - 214 лошадей, что на 67 сил больше, чем у предыдущей версии.

Ранее сообщалось, что украинцы создали роскошный 6-колесный Гелендваген в тюнинге Mansory.