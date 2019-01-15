В Дании превратили электрокары Tesla Model X в кареты скорой помощи

Пока автомобилей Tesla на службе у врачей только два и оба принадлежат частной службе скорой помощи Falck.

У электрокаров есть дополнительные аккумуляторы для медицинского оборудования electrek.co

В Дании появились машины скорой помощи Tesla Model X, сообщает Electrek.

Пока автомобилей знаменитого американского бренда на службе у врачей только два и оба принадлежат частной службе скорой помощи Falck.

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У электрокаров есть дополнительные аккумуляторы для медицинского оборудования - они заряжаются во время движения.

Причина выбора такого недешевого транспортного средства связана с требованиями властей Копенгагена, связанных с экологией. Изначально в Falck хотели найти готовый электрокар для скорой, но, подходящий вариант не нашли. Поэтому было решено переоборудовать автомобили Tesla для нужд врачей самостоятельно.

Причина выбора Tesla связана с требованиями властей Копенгагена, связанных с экологией electrek.co

Ранее сообщалось, что автомобиль Tesla Model 3 протестировали с помощью вина.