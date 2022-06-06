Volkswagen показал, каким будет крутой электрокроссовер T-Rug 2021

Несмотря на электрический двигатель, Volkswagen T-Rug обещают наделить качествами настоящего внедорожника.

Volkswagen показал, каким будет электрокроссовер от Volkswagen T-Rug. О создании авто заявили еще в прошлом году, но теперь появились первые рендеры. Об этом сообщает Авто24.

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Volkswagen T-Rug (рабочее название) обещают наделить качествами настоящего внедорожника, несмотря на электрический двигатель. Автомобиль будут предлагать в трех и четырехдверном исполнении, длинной в 4,5 и 4,85 метров соответственно. Предположительный запас хода - 600 км на одном заряде.

Выпустить автомобиль могут уже в 2021 году, но станет ли он серийным - вопрос пока открытый.

Ранее сообщалось, что в Дании превратили электрокары Tesla Model X в кареты скорой помощи.