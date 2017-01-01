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ТОП-5 самых ярких новинок Детройтского автосалона

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Детройтский автосалон продлится до 27 января.

Сегодня подготовило подборку ключевых новинок Детройтского автосалона.

Ford Mustang Shelby GT500 нового поколения

Ford Mustang Shelby GT500 нового поколения
Ford Mustang Shelby GT500 нового поколения
segodnya.ua

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Новое поколение Shelby GT500 стал рекордно мощным для своей линейки - его V8 5.2 выдает 730 лошадей. До 100 авто разгоняется меньше, чем за 3 секунды. В роскошном салоне можно увидеть цифровую приборную панель на 12 дюймов и еще один экран мультимедиа на 8 дюймов. ТАкже разработчики предлагают много опций для кастомизации дизайна интерьера.

Hyundai Elantra GT NLine

Hyundai Elantra GT NLine
Hyundai Elantra GT NLine
segodnya.ua

Преемник модели GT Sport сохранил только турбодвигатель 1.6 T-GDI (204 лошадей) - все остальные составляющие машины заметно изменили, сделав авто более управляемым и надежным. Обойдется GT NLine от 23300 до 24400 долларов.

Новая Toyota Supra

Новая Toyota Supra
Новая Toyota Supra
segodnya.ua

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Возрожденная модель, которую перестали выпускать в 2002 году. Предлагаются разные варианты двигателей (турбочетверка 2.0 на 197 и 258 лошадей и турбошестерка 3.0 на 340) - разгон до ста варьируется от 4,3 до 6,5 секунд.  

Volkswagen Passat 2-го поколения

Volkswagen Passat 2-го поколения
Volkswagen Passat 2-го поколения
segodnya.ua

Интересно, что с мировой моделью Passat у этой машины почти ничего общего - за основу взята другая платформа PQ46, у мировой модели платформа поновее. Дело в том, что седаны в Северной Америке не в моде и тратиться на модернизацию нет смысла. Зато появилась очень продвинутая электроника - в стандартной комплектации системы предупреждения о фронтальном столкновении с автоматическим торможением, распознающие пешеходов.

Ford Explorer 6-го поколения

Ford Explorer 6-го поколения
Ford Explorer 6-го поколения
segodnya.ua

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Легендарный “самый популярный кроссовер Америки“ сделали еще надежнее, мощнее и умнее. На выбор предложены турбочетверка 2,3 на 304 лошади и шестерка 3,0 на 370 лошадей. На рынке в Америке они появятся летом за 32 765 долл.

Ранее сообщалось, что китайский электрокроссовер на 7 мест представили на автошоу в Детройте.

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Теги: Детройтский автосалон 2019, новинки авто, США
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