Крыша сдвигается в передней части авто, где располагаются 4 кресла-кровати.

В Германии представили первый в мире кабриолет-дом на колесах

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В Германии представили первый в мире кабриолет-дом на колесах

Немецкая компания Skydancer представила обновленную модель дома на колесах Apero. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Главная фишка машины - откидная крышка, которая делает авто первым кабриолетом-домом на колесах.

Длина Skydancer Apero - 7 метров, высота - внушительные 4 метра. Дом на колесах оборудовали турбодизельным MultiJet на 2,2 литра, мощностью в 150 сил.

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Крыша сдвигается в передней части авто, где располагаются 4 кресла-кровати. Кроме этого в авто есть кухня со столом и холодильником, санузел и 90-литровый бак для воды.

Ранее сообщалось, что в Китае представили новый электро-минивэн с приличным запасом хода.