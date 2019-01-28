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В Германии представили первый в мире кабриолет-дом на колесах

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Крыша сдвигается в передней части авто, где располагаются 4 кресла-кровати.
В Германии представили первый в мире кабриолет-дом на колесах
© topgir.com.ua
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В Германии представили первый в мире кабриолет-дом на колесах
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Немецкая компания Skydancer представила обновленную модель дома на колесах Apero. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Главная фишка машины - откидная крышка, которая делает авто первым кабриолетом-домом на колесах.

Длина Skydancer Apero - 7 метров, высота - внушительные 4 метра. Дом на колесах оборудовали турбодизельным MultiJet на 2,2 литра, мощностью в 150 сил.

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Крыша сдвигается в передней части авто, где располагаются 4 кресла-кровати. Кроме этого в авто есть кухня со столом и холодильником, санузел и 90-литровый бак для воды.

Ранее сообщалось, что в Китае представили новый электро-минивэн с приличным запасом хода.

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Теги: новинка, автодом, дом на колесах, кабриолет
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
    28.01.2019, 18:38
Оценка:  0
Google заплатив за роботу в Інтернеті з дому від $ 16 000 до $ 32 000 на місяць. Молодший брат не працював три місяці, і місяць тому її чек склав $ 32475, працюючи вдома по 4 години на добу, а заробіток може бути ще більшим ... Тому я почав працювати....

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