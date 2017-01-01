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Новую генерацию KIA Sorento 2019 впервые показали публике

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В новой генерации KIA Sorento изменения коснулись скорее оборудования.
Новую генерацию KIA Sorento 2019 впервые показали публике
© kia
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Новую генерацию KIA Sorento 2019 впервые показали публике
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Sorento перестал быть самым большим кроссовером KIA, после появления модели Telluride. не смотря на это, Sorento остается очень востребованным автомобилем, среди покупателей.

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В новой генерации KIA Sorento изменения коснулись скорее оборудования - в базовой комплектации будет помощник для удерживания авто в выбранной полосе и мониторинг положения кормы при движении задним ходом. Также появился быстрый режим электропривода багажника и датчик усталости.

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За дополнительные деньги можно получить цветной проекционный дисплей и система мультимедия с расширенным функционалом.

Дизайн авто изменился не сильно - например, наличие фальшрадиаторной решетки и возможность заказать хромированную отделку и спортивную подвеску.

Ранее сообщалось, что в Германии представили первый в мире кабриолет-дом на колесах.

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Теги: KIA Sorento, новинка, новая генерация авто
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