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Каким будет очень многообещающий доступный кроссовер Skoda Kamiq 2020

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В первую очередь, в глаза бросается схожесть Kodiaq на Skoda Kamiq и Vision X, правда, в уменьшенном масштабе.
Рекордно просторный салон машины - главная фишка Kamiq
Рекордно просторный салон машины - главная фишка Kamiq
Сайт производителя

Многообещающий компактный и доступный кроссовер Skoda Kamiq официально будет представлен в марте, на автосалоне в Женеве. Но уже сейчас можно представить, как он будет выглядеть - в Сети опубликовали первые рендеры авто.

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В глаза бросается схожесть Kodiaq на Skoda Kamiq и Vision X, правда, в уменьшенном масштабе. Но это, в принципе, было предсказуемо.

Сзади авто напоминает Skoda Scala, благодаря специфическим внешним видом фонарей. Skoda Kamiq будет на той же платформе, что и VW Polo, SEAT Arona и VW T-Cross - то есть, очень проверенный вариант.

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Авто будет переднеприводным, с гибридной установкой (3, 4-цилиндровые двигатели на бензине и двигатель на газе). Рекордно просторный салон машины - главная фишка Kamiq. Ожидаемая цена - около 17 тысяч евро в Европе.

Ожидаемая цена - около 17 тысяч евро в Европе.
Ожидаемая цена - около 17 тысяч евро в Европе.
Сайт производителя

Ранее сообщалось, что новую генерацию KIA Sorento 2019 впервые показали публике.

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Теги: Skoda Kamiq, кроссовер, новинки
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