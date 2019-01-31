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Дешевле, чем Lanos: Публике представили бюджетный электрокар-пикап

Комментариев: 3
Вероятно, это самый дешевый новый электрокар с кузовом пикап - за Pickman просят всего 5000 евро.
При мощности в 5,5 лошадиных сил, авто может развить только 45 километров в час
При мощности в 5,5 лошадиных сил, авто может развить только 45 километров в час
dubicars.com

Китайский автопроизводитель Kaiyun Motors представил свою новую модель - электроавтомобиль Pickman. Об этом сообщает Автоцентр.

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Вероятно, это самый дешевый новый электрокар с кузовом пикап - за Pickman просят всего 5000 евро.

Конечно, ожидать каких-то приемлемых характеристик все же не стоит. При мощности в 5,5 лошадиных сил, авто может развить только 45 километров в час. Запас хода, правда, достаточно приличный - 120 километров на одной зарядке. Пикап может перевозить 500 килограмм веса.

Запас хода достаточно приличный - 120 километров на одной зарядке
Запас хода достаточно приличный - 120 километров на одной зарядке
carnewschina.com

Ранее сообщалось, что новую генерацию KIA Sorento 2019 впервые показали публике.

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Теги: Pickman, Kaiyun Motors, электрокар, пикап
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  31.01.2019, 17:00
Оценка:  -2
гость
а что поизводят свидомые мрази, обоивающие всех грязью? только говно
Gagarinn    31.01.2019, 17:13
Оценка:  +1
Gagarinn
Ступени для ракетоносителей например. Или двигателя для вертолетов, без которых, вы рукожопые, вертолет сделать не можете.
А что производят вечно бухие лапотные сколеновставатели?
Thomas_Porter    31.01.2019, 17:47
Оценка:  0
Thomas_Porter
Грузовики-електрокары для датских коммунальных служб.
Електробусы для Польши и для внутреннего рынка.
Это навскидку.
Ты поосторожней с вопросами, вряд ли в РФ есть столько качественной водки, что бы без вреда для здоровья тоску свою залить
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