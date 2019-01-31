Дешевле, чем Lanos: Публике представили бюджетный электрокар-пикап
Вероятно, это самый дешевый новый электрокар с кузовом пикап - за Pickman просят всего 5000 евро.
Китайский автопроизводитель Kaiyun Motors представил свою новую модель - электроавтомобиль Pickman. Об этом сообщает Автоцентр.
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Вероятно, это самый дешевый новый электрокар с кузовом пикап - за Pickman просят всего 5000 евро.
Конечно, ожидать каких-то приемлемых характеристик все же не стоит. При мощности в 5,5 лошадиных сил, авто может развить только 45 километров в час. Запас хода, правда, достаточно приличный - 120 километров на одной зарядке. Пикап может перевозить 500 килограмм веса.
Ранее сообщалось, что новую генерацию KIA Sorento 2019 впервые показали публике.
Полная версия правил
А что производят вечно бухие лапотные сколеновставатели?
Електробусы для Польши и для внутреннего рынка.
Это навскидку.
Ты поосторожней с вопросами, вряд ли в РФ есть столько качественной водки, что бы без вреда для здоровья тоску свою залить