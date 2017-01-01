Какую новинку покажет SUZUKI в Украине?

В одном из крупнейших столичных торговых центров «Океан Плаза» на выходных появилась необычная инсталляция, которая под детскими шариками прячет новую модель автомобиля японского бренда Suzuki.

В обход традиционным правилам презентаций новинок бренд Suzuki предложил посетителям торгового центра включиться в игру, вместе открыть свою новую модель и вспомнить приятное ощущение, как в детстве каждый вскрывал упаковку, чтобы скорее достать долгожданный подарок. Основные версии потребителей поделились между двумя яркими новинками на последнем европейском автошоу в Париже – кроссовером Suzuki Vitara и легенде бездорожья Suzuki Jimny.

Несколько тысяч шариков и 6 февраля мы узнаем о новой модели Suzuki для украинского рынка.

Более подробную информацию модельном ряде SUZUKI можно найти на сайте suzuki.ua и в автосалонах официальной дилерской сети ДП «АВТО Интернешнл».