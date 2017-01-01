Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Публике представили очень крутую версию Skoda Octavia

Комментариев: 0
Кроме прочего, у авто спортивный дифференциал, передающий большую мощность на колесо, у которого больше сцепления при повороте.
Внешне авто очень эффектно полностью выкрашено в черный цвет
Внешне авто очень эффектно полностью выкрашено в черный цвет
autocentre.ua

Skoda показала публике специальную версию Skoda Octavia. Суперзаряженный vRS Challenge обладает 2-литровым бензиновым турбодвигателем на 245 лошадей, разгоняющий авто до ста за 6,6 секунд.

Читай также: Дешевле, чем Lanos: Публике представили бюджетный электрокар-пикап

Кроме этого, у авто спортивный дифференциал, передающий большую мощность на колесо, у которого больше сцепления при повороте. Коробки есть две на выбор - 6-ступенчатая механика и 7-ступенчатый автомат.

Внешне авто очень эффектно полностью выкрашено в черный цвет - включая 19-дюймовые диски. Купить авто можно только в Великобритании, от 34,3 до 35,6 тысяч евро.

Суперзаряженный vRS Challenge обладает 2-литровым бензиновым турбодвигателем на 245 лошадей
Суперзаряженный vRS Challenge обладает 2-литровым бензиновым турбодвигателем на 245 лошадей
autocentre.ua

Ранее сообщалось, каким будет очень многообещающий доступный кроссовер Skoda Kamiq 2020.

Поделись:
Теги: Skoda Octavia, заряженная версия авто, Великобритания
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь