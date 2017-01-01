Публике представили очень крутую версию Skoda Octavia

Кроме прочего, у авто спортивный дифференциал, передающий большую мощность на колесо, у которого больше сцепления при повороте.

Skoda показала публике специальную версию Skoda Octavia. Суперзаряженный vRS Challenge обладает 2-литровым бензиновым турбодвигателем на 245 лошадей, разгоняющий авто до ста за 6,6 секунд.

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Кроме этого, у авто спортивный дифференциал, передающий большую мощность на колесо, у которого больше сцепления при повороте. Коробки есть две на выбор - 6-ступенчатая механика и 7-ступенчатый автомат.

Внешне авто очень эффектно полностью выкрашено в черный цвет - включая 19-дюймовые диски. Купить авто можно только в Великобритании, от 34,3 до 35,6 тысяч евро.

Суперзаряженный vRS Challenge обладает 2-литровым бензиновым турбодвигателем на 245 лошадей autocentre.ua

Ранее сообщалось, каким будет очень многообещающий доступный кроссовер Skoda Kamiq 2020.