Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Mazda анонсировала таинственную новинку: Что известно сейчас

Комментариев: 0
Будет ли это продолжением какой-то существующей модельной линейки, или абсолютно новое авто - неизвестно.
Силует таинственного кроссовера
Силует таинственного кроссовера
Mazda

В Сети появился тизер новинки японского автопроизводителя Mazda.

Читай также: Mercedes представил новый электромикроавтобус EQV

На фото показан только силует авто сзади - на нем отчетливо различимы фирменные задние фонари. Судя по форме - новика будет компактным кроссовером.

Будет ли это продолжением какой-то существующей модельной линейки (например, новое поколение Mazda CX-3), или абсолютно новое авто - неизвестно. В подтверждение последней версии говорит то, что недавно Mazda анонсировала появление абсолютно новой модели.

Ответ появится 4 марта, когда загадочный автомобиль покажут публике.

Ранее сообщалось, что в Таиланде создали первый электрокар-амфибию за 21 тыс. долларов.

Поделись:
Теги: новинка, Mazda. тизер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь