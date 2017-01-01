Mazda анонсировала таинственную новинку: Что известно сейчас

Будет ли это продолжением какой-то существующей модельной линейки, или абсолютно новое авто - неизвестно.

В Сети появился тизер новинки японского автопроизводителя Mazda.

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На фото показан только силует авто сзади - на нем отчетливо различимы фирменные задние фонари. Судя по форме - новика будет компактным кроссовером.

Будет ли это продолжением какой-то существующей модельной линейки (например, новое поколение Mazda CX-3), или абсолютно новое авто - неизвестно. В подтверждение последней версии говорит то, что недавно Mazda анонсировала появление абсолютно новой модели.

Ответ появится 4 марта, когда загадочный автомобиль покажут публике.

Ранее сообщалось, что в Таиланде создали первый электрокар-амфибию за 21 тыс. долларов.