Mazda анонсировала таинственную новинку: Что известно сейчас
Будет ли это продолжением какой-то существующей модельной линейки, или абсолютно новое авто - неизвестно.
В Сети появился тизер новинки японского автопроизводителя Mazda.
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На фото показан только силует авто сзади - на нем отчетливо различимы фирменные задние фонари. Судя по форме - новика будет компактным кроссовером.
Будет ли это продолжением какой-то существующей модельной линейки (например, новое поколение Mazda CX-3), или абсолютно новое авто - неизвестно. В подтверждение последней версии говорит то, что недавно Mazda анонсировала появление абсолютно новой модели.
Ответ появится 4 марта, когда загадочный автомобиль покажут публике.
Ранее сообщалось, что в Таиланде создали первый электрокар-амфибию за 21 тыс. долларов.
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