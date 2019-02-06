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Suzuki презентовала обновленный бестселлер Vitara в УкраинеРеклама

Комментариев: 2
Suzuki презентовала обновленный бестселлер Vitara в Украине

Японский бренд Suzuki презентовал в Украине обновленную версию наиболее продаваемого кроссовера В-класса среди украинцев* – Suzuki Vitara.

К запуску модели в Украине в Suzuki решили привлечь и потребителей – 4 дня пользователи социальных сетей угадывали, какая новинка скрывается в инсталляции в одном из столичных ТРЦ, покупатели которого в свою очередь могли непосредственно поучаствовать в открытии автомобиля. В активации поучаствовало более 20 000 человек.

Текущее поколение Vitara продается в Украине с 2015 года и практически сразу стало лидером продаж в своем классе. Модель сочетает в себе современные тенденции к уменьшению габаритов кузова, оснащена уникальной системой полного привода Suzuki ALLGRIP 4WD для улучшения внедорожных характеристик и повышения уровня безопасности в движении, а в обновленной версии еще и порадует улучшенным качеством отделки салона, цветным бортовым компьютером и новым набором систем безопасности, позаимствованных из премиум-класса.

В дополнение к известному двигателю объемом 1,4л прямого впрыска с турбонаддувом Boosterjet, которым был оснащен Vitara S, представлен новый силовой агрегат — 1,0 л (112 л.с.)  с расходом бензина от 5,2 л на 100 км.

Обновленная Vitara теперь предлагается в комплектациях с более совершенными функциями безопасности, которые помогают водителю избежать несчастных случаев в большинстве ситуаций и помогают сохранять спокойствие во время управления автомобилем. Система автоматического торможения Dual Sensor Brake Support (DSBS), использует монокулярную камеру и лазерный радар (MFL) для реализации функции распознавания пешеходов и минимизации травм от удара при столкновении. Модели с автоматической коробкой передач теперь оснащены адаптивным круиз-контролем (АСС) с функцией Stop&Go, которая позволяет следовать за автомобилем, который движется впереди, сохраняя при этом достаточную дистанцию благодаря коротковолновому радару. Установленная принудительно вручную водителем скорость является максимально допустимой скоростью движения.

 Отныне также доступны система предупреждения о выезде из полосы, система контроля слепых зон (BSM) и система помощи при выезде задним ходом (RCTA).

Кроме этого, во время движения задним ходом на скорости до 8 км/ч автомобиль использует встроенные по бокам радарные датчики, которые уведомляют водителя, если он слишком близко подъезжает к другим транспортным средствам с любой стороны, выезжая с места для парковки. Обнаружив автомобиль, система выдает визуальное предупреждение на информационном мультидисплее, а также звуковое предупреждение. Благодаря этому водитель может выполнять безопасный выезд задним ходом из мест с сильно ограниченной видимостью с любой из сторон автомобиля.

Цены на обновленную версию стартуют от 449 900 грн за базовую комплектацию. Более детальную информацию об автомобиле можно узнать в автосалонах официальной дилерской сети ДП “АВТО Интернешнл“ и на сайте suzuki.ua.

 

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Комментариев (2)
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atos    06.02.2019, 18:29
Оценка:  +1
atos
Гуано, сидел в салоне, отделка как в душманском АВЕО, всё настолько дёшево, что ппц, фуйня, в принципе как и все современные автомобили
nvk1945    06.02.2019, 18:02
Оценка:  +2
nvk1945
В чём это ведро бестселлер? В поедании бензина? Обычное унылое ведро, как и весь азиатский автопром)))
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