Как будет выглядеть новый "самый маленький кроссовер" Skoda
В Сети появились фотографии Skoda Kamiq - приближающейся новинки чешского автопроизводителя. Машину презентуют уже в марте в Женеве.
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Как уже писалось ранее, автомобиль будет самым маленьким кроссовером компании. Цена авто будет стартовать с 17 тысяч евро.
Внешний вид авто уже рассекречен, теперь можно посудить и о интерьере. Внутри машина очень напоминает Skoda Scala. За дополнительные деньги можно также получить цифровую приборную панель, дополнительный 10,25 дюймовый тачскрин, подогрев руля и сидений.
К слову, Skoda Kamiq будет оборудован бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (95 и 115 лошадей) и 1,5 л (115 лошадец), а также 1,6-литровый 116-сильный турбодизель.
Ранее сообщалось, что в Таиланде создали первый электрокар-амфибию за 21 тыс. долларов.
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