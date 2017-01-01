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Новенький электрокар из Китая обошел по запасу хода Tesla Model 3

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Китайская автокомпания GAC выпустила автомобиль GAC NE Aion S, который может проехать 500 км на одной зарядке.
На тестах автомобиль показал все 630 км, правда, в особых условиях
На тестах автомобиль показал все 630 км, правда, в особых условиях
Сайт производителя

Свежие новости из Поднебесной. Местные автопроизводители заявили о создании электроавтомобиля с показателями пробега выше, чем у самой выносливой модели Tesla.

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Китайская автокомпания GAC выпустила автомобиль GAC NE Aion S, который может проехать 500 км на одной зарядке.

Но это еще не все. На тестах автомобиль показал все 630 км. Правда, в особых условиях - выбор оптимальной скорости, выключенные электроприборы, максимальное облегчение машины.

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По опыту, к заявлениям китайских производителей нужно относиться очень осторожно, поэтому не факт, что GAC NE Aion S будет проезжать даже заявленные 500 км. С другой стороны, все же хотелось бы иметь настолько дальнобойный бюджетный электрокар.

Ранее сообщалось, что крутой вездеход из Украины эффектно преодолел канадское озеро.

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Теги: Tesla, GAC NE Aion S, электрокар, Китай
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