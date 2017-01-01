Новенький электрокар из Китая обошел по запасу хода Tesla Model 3

Китайская автокомпания GAC выпустила автомобиль GAC NE Aion S, который может проехать 500 км на одной зарядке.

На тестах автомобиль показал все 630 км, правда, в особых условиях Сайт производителя

Свежие новости из Поднебесной. Местные автопроизводители заявили о создании электроавтомобиля с показателями пробега выше, чем у самой выносливой модели Tesla.

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Китайская автокомпания GAC выпустила автомобиль GAC NE Aion S, который может проехать 500 км на одной зарядке.

Но это еще не все. На тестах автомобиль показал все 630 км. Правда, в особых условиях - выбор оптимальной скорости, выключенные электроприборы, максимальное облегчение машины.

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По опыту, к заявлениям китайских производителей нужно относиться очень осторожно, поэтому не факт, что GAC NE Aion S будет проезжать даже заявленные 500 км. С другой стороны, все же хотелось бы иметь настолько дальнобойный бюджетный электрокар.

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