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Honda показала удивительный салон своего нового электрокара

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Дизайн будет минималистичным, что привычно для японских потребителей, но для мировой версии такое решение кажется необычным.
Японский автопроизводитель опубликовал свежий тизер авто
Японский автопроизводитель опубликовал свежий тизер авто
honda.com

Премьера электрокара Honda произойдет в начале марта на Женевском автосалоне. Что мы знаем о нем сейчас.

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Японский автопроизводитель опубликовал свежий тизер авто. В этот раз показана передняя панель интерьера. Дизайн будет минималистичным, что привычно для японских потребителей, но для мировой версии такое решение кажется необычным.

В первую очередь в глаза бросается громадный дисплей, на который вывели управление мультимедиа, навигацию, функциональные настройки авто и электронную приборную панель.

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Обычные кнопочки тоже будут. Например, перед экраном расположились кнопки управления климат-контролем.

Характеристики машины, правда, еще неизвестны. Их, скорее всего, придется ждать до премьеры а

Ранее сообщалось, что появились шпионские фото новых бюджетников Renault: Logan и Sandero.

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Теги: электрокар, Honda, Женевский автосалон
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