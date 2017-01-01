Honda показала удивительный салон своего нового электрокара
Премьера электрокара Honda произойдет в начале марта на Женевском автосалоне. Что мы знаем о нем сейчас.
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Японский автопроизводитель опубликовал свежий тизер авто. В этот раз показана передняя панель интерьера. Дизайн будет минималистичным, что привычно для японских потребителей, но для мировой версии такое решение кажется необычным.
В первую очередь в глаза бросается громадный дисплей, на который вывели управление мультимедиа, навигацию, функциональные настройки авто и электронную приборную панель.
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Обычные кнопочки тоже будут. Например, перед экраном расположились кнопки управления климат-контролем.
Характеристики машины, правда, еще неизвестны. Их, скорее всего, придется ждать до премьеры а
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