Honda показала удивительный салон своего нового электрокара

Дизайн будет минималистичным, что привычно для японских потребителей, но для мировой версии такое решение кажется необычным.

Премьера электрокара Honda произойдет в начале марта на Женевском автосалоне. Что мы знаем о нем сейчас.

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Японский автопроизводитель опубликовал свежий тизер авто. В этот раз показана передняя панель интерьера. Дизайн будет минималистичным, что привычно для японских потребителей, но для мировой версии такое решение кажется необычным.

В первую очередь в глаза бросается громадный дисплей, на который вывели управление мультимедиа, навигацию, функциональные настройки авто и электронную приборную панель.

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Обычные кнопочки тоже будут. Например, перед экраном расположились кнопки управления климат-контролем.

Характеристики машины, правда, еще неизвестны. Их, скорее всего, придется ждать до премьеры а

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