Стал известен дизайн новой версии суперпопулярного авто VW Golf 2020

Авто сохранило узнаваемый стиль, но изменений тоже немало.

Новая, уже 8-я по счету, генерация автомобиля VW Golf скоро будет показана публике. Но в интернете уже успело промелькнуть видео с новинкой. В этот раз - уже без какого либо камуфляжа.

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В первую очередь нужно отметить, что авто сохранило узнаваемый стиль, что можно понять - зачем менять то, что и так отлично работает.

С другой стороны, изменений у машины достаточно. Самое очевидное - увеличение колесной базы, что позволило сделать авто максимально просторным. Также это повлияло на пропорции кузова. Но в целом это все то же детище Volkswagen Group.

Ранее сообщалось, что Honda показала удивительный салон своего нового электрокара.