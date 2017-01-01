"Режим собаки": Tesla создала важнейшую функцию для владельцев животных
Очередная интересная деталь от популярного производителя электрокаров Tesla.
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Все слышали о проблеме запертых в салонах автомобилей домашних животных. Когда безответственные хозяева уходят по своим делам, оставляя, например, собаку в машине, не подумав, что солнце может сильно прогреть салон. В итоге питомцев часто ждет мучительная смерть.
В Tesla позаботились об этой проблеме и подготовили специальный режим электрокара. Теперь, оставляя в авто питомца, в салоне включится кондиционер.
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А на огромном экране автомобиля появится крупное отображение температуры в салоне с надписью “Мой хозяин скоро вернется“ - чтобы прохожие не переживали за здоровье животного и были уверены в его безопасности.
Интересно, что идею функции предложил лидеру Tesla Илону Маску в Twitter один из пользователей Сети.
Introducing Dog Mode: set a cabin temperature to keep your dog comfortable while letting passersby know they don't need to worry pic.twitter.com/xFU6MGZT53— Tesla (@Tesla) 14 февраля 2019 г.
Ранее сообщалось, что Honda показала удивительный салон своего нового электрокара.
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