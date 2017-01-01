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Легендарный автомобиль Mini возродили в виде милейших электрокаров

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Внешне дизайн практически ничем не отличается от старых Mini.
Легендарный автомобиль Mini возродили в виде милейших электрокаров
© auto.24tv.ua
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Легендарный автомобиль Mini возродили в виде милейших электрокаров
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Знаменитый автомобиль Mini конца 50-х возродили в виде электрокара. Об этом сообщает Автоцентр.

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Классическую машину вернули к жизни на родине авто - в Суиндоне. Новый электрокар будет известен под названием Swind E Classic Mini.

Внешне дизайн практически ничем не отличается от старых Mini. А вот силовая установка будет электрической, мощностью 110 “лошадей“, с разгоном “до ста“ за 9,3 секунды и максималкой в 130 км в час. Запас хода на одной зарядке 200 км.

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Такое удовольствие дешевым точно не назовешь - стоить авто будет 100 тысяч долларов. Правда и создадут таких Mini всего 100 штук.

Ранее сообщалось, что стал известен дизайн новой версии суперпопулярного авто VW Golf 2020.

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Теги: ретро автомобили, Mini, электрокары
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