Понятие кроссовер становится все более размытым.

Nissan представил бюджетный кроссовер на 7 мест для развивающихся стран

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Nissan представил бюджетный кроссовер на 7 мест для развивающихся стран

Nissan представил доступный кроссовер Nissan Livina для развивающихся стран. Об этом сообщает Автоцентр.

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Понятие кроссовер становится все более размытым. Учитывая характеристики новинки, кроссовер Nissan скорее 7-местный минивэн с передним приводом.

Хотя, у машины солидный клиренс - 205 мм. У машины много общего с Mitsubishi Xpander и можно смело говорить, что именно его разработчики взяли за основу, создавая Livina. В частности, совпадает кузов, некоторые навесные панели, интерьеры и техническая часть.

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Уникального тоже хватает - передняя часть получила свой узнаваемый внешний вид, благодаря характерной фальшрешетке. Передние фары, кстати, тоже оригинальные. Задние фонари, правда, копируют тот же Xpander.

Двигатель - бензиновый Mitsubishi на 1,5 литров, мощностью 104 “лошади“. Стоимость в Индонезии, где уже успели начать приемы заказов - 14 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Tesla создала важнейшую функцию для владельцев животных.