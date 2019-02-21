Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Nissan представил бюджетный кроссовер на 7 мест для развивающихся стран

Комментариев: 1
Понятие кроссовер становится все более размытым.
Nissan представил бюджетный кроссовер на 7 мест для развивающихся стран
© autocentre.ua
Фото 1/5
  • А так выглядит авто Mitsubishi Xpander, на основе котрого и построили новый кроссовер
Nissan представил бюджетный кроссовер на 7 мест для развивающихся стран
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Nissan представил доступный кроссовер Nissan Livina для развивающихся стран. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Стал известен дизайн новой версии суперпопулярного авто VW Golf 2020

Понятие кроссовер становится все более размытым. Учитывая характеристики новинки, кроссовер Nissan скорее 7-местный минивэн с передним приводом.

Хотя, у машины солидный клиренс - 205 мм. У машины много общего с Mitsubishi Xpander и можно смело говорить, что именно его разработчики взяли за основу, создавая Livina. В частности, совпадает кузов, некоторые навесные панели, интерьеры и техническая часть.

Читай также: Появилось первое официальное фото нового крутого кроссовера SEAT

Уникального тоже хватает - передняя часть получила свой узнаваемый внешний вид, благодаря характерной фальшрешетке. Передние фары, кстати, тоже оригинальные. Задние фонари, правда, копируют тот же Xpander.

Двигатель - бензиновый Mitsubishi на 1,5 литров, мощностью 104 “лошади“. Стоимость в Индонезии, где уже успели начать приемы заказов - 14 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Tesla создала важнейшую функцию для владельцев животных.

Поделись:
Теги: Кроссовер, Nissan Livina, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Gagarinn    21.02.2019, 17:21
Оценка:  0
Gagarinn
Везите его в Украину за 14.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь