Обновленный Volkswagen T6 имеет видоизмененную радиаторную решетку, новые бамперы и оптику.

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Легендарные микроавтобусы получат обновленную версию под названием Volkswagen T6.1 2019. Машину продемонстрируют уже совсем скоро - на Женевском автошоу.

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Обновленный Volkswagen T6 имеет видоизмененную радиаторную решетку, новые бамперы и оптику (предположительно - на светодиодах).

Внутри авто сразу бросается в глаза цифровая приборная панель. Среди опций есть большой сенсорный экран на 9,2 дюйма, автопарковка, системы распознавания дорожной разметки и знаков.

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Кроме турбодизельных моторов на 2 литра, мощностями от 90 до 199 “лошадей“, также появилась и версия с электромотором на 112 сил, рассчитанным на 400 км на одной зарядке.

Ранее сообщалось, что Tesla создала важнейшую функцию для владельцев животных.