Каким будет новая версия легендарного микроавтобуса Volkswagen T6 2019
Легендарные микроавтобусы получат обновленную версию под названием Volkswagen T6.1 2019. Машину продемонстрируют уже совсем скоро - на Женевском автошоу.
Читай также: Nissan представил бюджетный кроссовер на 7 мест для развивающихся стран
Обновленный Volkswagen T6 имеет видоизмененную радиаторную решетку, новые бамперы и оптику (предположительно - на светодиодах).
Внутри авто сразу бросается в глаза цифровая приборная панель. Среди опций есть большой сенсорный экран на 9,2 дюйма, автопарковка, системы распознавания дорожной разметки и знаков.
Читай также: Появилось первое официальное фото нового крутого кроссовера SEAT
Кроме турбодизельных моторов на 2 литра, мощностями от 90 до 199 “лошадей“, также появилась и версия с электромотором на 112 сил, рассчитанным на 400 км на одной зарядке.
Ранее сообщалось, что Tesla создала важнейшую функцию для владельцев животных.
Полная версия правил