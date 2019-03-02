Как кузов нового Porsche 911 адаптируется к высокой скорости: Видео

Автомобиль оборудован адаптивной аэродинамикой и, в зависимости от скорости, некоторые элементы кузова меняют свою форму.

При 170 заслонки открываются полностью, а спойлер максимально прижимает авто к земле Скриншот видео

Любопытное видео новой модели спорткара Porsche 911 появилось в Сети. Автомобиль оборудован адаптивной аэродинамикой и, в зависимости от скорости, некоторые элементы кузова меняют свою форму.

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Например, заслонки в переднем бампере закрываются при 70 км в час, создавая низкий коэффициент лобового сопротивления. При 90 км в час в дело вступает спойлер на задней части авто.

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При 170 заслонки открыты уже полностью, а спойлер максимально прижимает авто к земле. При резком нажатии на тормоз при 170 км в час тот же спойлер выступает в роли воздушного тормоза.

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