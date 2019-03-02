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Как кузов нового Porsche 911 адаптируется к высокой скорости: Видео

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Автомобиль оборудован адаптивной аэродинамикой и, в зависимости от скорости, некоторые элементы кузова меняют свою форму.
При 170 заслонки открываются полностью, а спойлер максимально прижимает авто к земле
При 170 заслонки открываются полностью, а спойлер максимально прижимает авто к земле
Скриншот видео

Любопытное видео новой модели спорткара Porsche 911 появилось в Сети. Автомобиль оборудован адаптивной аэродинамикой и, в зависимости от скорости, некоторые элементы кузова меняют свою форму.

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Например, заслонки в переднем бампере закрываются при 70 км в час, создавая низкий коэффициент лобового сопротивления. При 90 км в час в дело вступает спойлер на задней части авто.

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При 170 заслонки открыты уже полностью, а спойлер максимально прижимает авто к земле. При резком нажатии на тормоз при 170 км в час тот же спойлер выступает в роли воздушного тормоза.

Ранее сообщалось, что каким будет новая версия легендарного микроавтобуса Volkswagen T6 2019.

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Теги: новинки, Porsche 911, адаптивная аэродинамика, видео
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    02.03.2019, 12:04
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