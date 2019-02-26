"Убийца Tesla" от Geely впечатлил салоном и оснащением - свежие фото

Производитель пытался по максимуму убрать физические кнопки, добиться легкости и простоты в дизайне.

Достаточно давно известный автопроизводитель Geely заявил о своих намерениях спихнуть Tesla с электроавтомобильного престола. Свои надежды китайцы возлагают на Geely GE11 - новый электрокар компании, рассчитанный на глобальный рынок. Об этом сообщает Автоцентр.

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Недавно появились фотографии салона авто. И, нужно признать, интерьер выглядит очень солидно. Производитель пытался по максимуму убрать физические кнопки, добиться легкости и простоты в дизайне.

Со своей задачей разработчики Geely справились. Правда, не без помощи дизайнеров Volvo.

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О начинке авто известно не так много. Geely GE11 обладает специально разработанной платформой. Электродвигатель будет иметь мощность 177 лошадей, а максимальную скорость ограничат 150 км в час.

Ранее сообщалось, что Honda показала удивительный салон своего нового электрокара.