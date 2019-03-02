Молниеносный разгон нового спорткара Tesla Roadster показали на видео

По заявлением лидера Tesla Илона Маска, у нового спорткара компании будет очень солидная скорость разгона до 100 км в час - всего 1,9 секунды.

В Сети опубликовали “шпионское“ видео нового электроспорткара Tesla Roadster.

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По заявлением лидера Tesla Илона Маска, у нового спорткара компании будет очень солидная скорость разгона до 100 км в час - всего 1,9 секунды. Максималка - 400 км в час.

И судя по видео, эти заявления не были преувеличены. На кадрах видно, что авто просто молниеносно уносится вдаль.

Ранее сообщалось, что легендарный автомобиль Mini возродили в виде милейших электрокаров.