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Молниеносный разгон нового спорткара Tesla Roadster показали на видео

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По заявлением лидера Tesla Илона Маска, у нового спорткара компании будет очень солидная скорость разгона до 100 км в час - всего 1,9 секунды.
Tesla Roadster 2.0
Tesla Roadster 2.0
tesla.com

В Сети опубликовали “шпионское“ видео нового электроспорткара Tesla Roadster.

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По заявлением лидера Tesla Илона Маска, у нового спорткара компании будет очень солидная скорость разгона до 100 км в час - всего 1,9 секунды. Максималка - 400 км в час.

И судя по видео, эти заявления не были преувеличены. На кадрах видно, что авто просто молниеносно уносится вдаль.

Ранее сообщалось, что легендарный автомобиль Mini возродили в виде милейших электрокаров.

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Теги: Tesla Roadster, видео, шпионское видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
    02.03.2019, 12:04
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