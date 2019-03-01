Каким будет самый новый суперкар Ferrari: Появились официальные фото
По сравнению с 488 GTB, у F8 Tributo будет на 40 кг меньше вес и на 15% больше прижимная сила.
Каким будет самый новый суперкар Ferrari: Появились официальные фото
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Каким будет самый новый суперкар Ferrari: Появились официальные фото
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Опубликованы первые официальные фотографии нового спорткара Ferrari F8 Tributo. Машина продолжит начинание модели 488 GTB. Официальная презентация ожидается на автошоу в Женеве.
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По сравнению с 488 GTB, у F8 Tributo будет на 40 кг меньше вес и на 15% больше прижимная сила. Силуэт авто остался узнаваем - из заметных изменений нужно отметить спойлер и 4 фонаря.
Двигатель новинки - 3,9-литровый V8 твин-турбо на 720 лошадей, разгоняющий авто до 100 за 2,9 секунды. Максималка - 340 км в час.
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