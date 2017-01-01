Илон Маск заявил о разработке нового сверхдешевого электроавто Tesla
Разработчикам компании придется очень постараться, чтобы вложиться в такую сумму.
Лидер компании Tesla Илон Маск заявил о разработке нового электрокара, который станет самым дешевым в линейке компании. Об этом сообщает Авто24.
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Новый автомобиль будет стоить 25 тысяч долларов. Разработчикам компании придется очень постараться, чтобы вложиться в такую сумму, поэтому излишеств у машины, вероятно, не будет.
Официальной информации о характеристиках авто пока нет. На разработку бюджетной Tesla у компании уйдет около 3 лет.
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