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Илон Маск заявил о разработке нового сверхдешевого электроавто Tesla

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Разработчикам компании придется очень постараться, чтобы вложиться в такую сумму.
Дешевую версию Tesla Model 3 скоро начнут продавать за 35 000 долларов
Дешевую версию Tesla Model 3 скоро начнут продавать за 35 000 долларов
Сайт производителя

Лидер компании Tesla Илон Маск заявил о разработке нового электрокара, который станет самым дешевым в линейке компании. Об этом сообщает Авто24.

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Новый автомобиль будет стоить 25 тысяч долларов. Разработчикам компании придется очень постараться, чтобы вложиться в такую сумму, поэтому излишеств у машины, вероятно, не будет.

Официальной информации о характеристиках авто пока нет. На разработку бюджетной Tesla у компании уйдет около 3 лет.

Ранее сообщалось, каким будет самый новый суперкар Ferrari: Появились официальные фото.

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Теги: Tesla, Илон Маск, электроавтомобили
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