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"Черный автомобиль" Bugatti: Представлен новый самый дорогой автомобиль в мире

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Начался автосалон в Женеве, а это значит, что в ближайшее время нас ждет множество крутых автоновинок.
"Черный автомобиль" Bugatti: Представлен новый самый дорогой автомобиль в мире
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"Черный автомобиль" Bugatti: Представлен новый самый дорогой автомобиль в мире
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Начался автосалон в Женеве, а это значит, что в ближайшее время нас ждет множество крутых автоновинок. Интересного долго ждать не пришлось, ведь уже в самом начале салона публике показали новый самый дорогой автомобиль в мире - Bugatti La Voiture Noire, или Черный автомобиль Bugatti.

Уникальный автомобиль выпустили только в одном экземпляре и тут же нашли покупателя - неназванный клиент приобрел машину за 12,5 млн долларов.

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Данное авто - модификация обычного Bugatti Chiron, с новым кузовом, разработанным Bugatti в честь утраченного во время Второй мировой войны личного Type 57 SC Atlantic Жана Бугатти. Правда, отсылка к ретроавто в дизайне суперкара не совсем очевидна. Но в любом случае авто выглядит очень роскошно, а учитывая свой уникальный статус, точно войдет в историю.

Ранее сообщалось, как кузов нового Porsche 911 адаптируется к высокой скорости: Видео.

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Теги: Bugatti La Voiture Noire, Bugatti Chiron, дорогие авто, суперкар
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