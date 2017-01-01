Рассекречен официально: Появились фото первого в истории кроссовера Aston Martin

Aston Martin DBX покажут в конце этого года, а продавать начнут в 2020-м.

Хотя автомобиль все еще в камуфляже, можно рассмотреть знакомую широкую решетку радиатора topgir.com.ua

Появились фото Aston Martin DBX. Первый в истории кроссовер Aston Martin представили премьер-министру Великобритании Терезе Мей. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Aston Martin DBX покажут в конце этого года, а продавать начнут в 2020-м. Выпуск планируют в Уэльсе. Хотя автомобиль все еще в камуфляже, можно рассмотреть знакомую широкую решетку радиатора и мускулистые формы.

Детальную информацию об Aston Martin DBX 2020 пока не раскрывают. Скорее всего, кроссовер получит 4,0-литровый V8 твин-турбо производства Mercedes-AMG, хотя не исключено и появление версии с V12. Вполне возможно, что появится и гибрид Aston Martin DBX.

Ранее сообщалось, что в Женеве представили супер-электрокар с разгоном как у болида Формулы-1.