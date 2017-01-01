Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рассекречен официально: Появились фото первого в истории кроссовера Aston Martin

Комментариев: 0
Aston Martin DBX покажут в конце этого года, а продавать начнут в 2020-м.
Хотя автомобиль все еще в камуфляже, можно рассмотреть знакомую широкую решетку радиатора
Хотя автомобиль все еще в камуфляже, можно рассмотреть знакомую широкую решетку радиатора
topgir.com.ua

Появились фото Aston Martin DBX. Первый в истории кроссовер Aston Martin представили премьер-министру Великобритании Терезе Мей. Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: “Черный автомобиль“ Bugatti: Представлен новый самый дорогой автомобиль в мире

Aston Martin DBX покажут в конце этого года, а продавать начнут в 2020-м. Выпуск планируют в Уэльсе. Хотя автомобиль все еще в камуфляже, можно рассмотреть знакомую широкую решетку радиатора и мускулистые формы.

Детальную информацию об Aston Martin DBX 2020 пока не раскрывают. Скорее всего, кроссовер получит 4,0-литровый V8 твин-турбо производства Mercedes-AMG, хотя не исключено и появление версии с V12. Вполне возможно, что появится и гибрид Aston Martin DBX.

Ранее сообщалось, что в Женеве представили супер-электрокар с разгоном как у болида Формулы-1.

Поделись:
Теги: Aston Martin, Aston Martin DBX, кроссовер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь