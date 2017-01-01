Долгожданная новинка: Tesla представила новый электрокар Model Y

Tesla Model Y сконструирован на базе седана Model 3 - это очевидно, так как новинка повторяет дизайн “тройки“ почти полностью.

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Произошла премьера долгожданного кроссовера Tesla Model Y. Новинку показали в Хоторне (Лос-Анджелес, США). Об этом сообщает Автоцентр.

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Tesla Model Y сконструирован на базе седана Model 3 - это очевидно, так как новинка повторяет дизайн “тройки“ почти полностью.

В базовой комплектации 5 мест, опционально за 3000 долларов можно получить 7 местную конфигурацию салона.

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Внутреннее убранство также сильно похоже на интерьер Model 3. Автопилот также можно докупить за 5000.

Для Tesla Model Y предусмотрено четыре версий: они отличаются динамикой, запасом хода (от 368 до 450 км), приводом (первые две - заднеприводные, другие две - со всеми ведущими колёсами), оснащением, ценами ($39 000 - 60 000) и сроками выхода.

Ранее сообщалось, что Tesla “грязно“ вынуждает своих сотрудников увольняться - СМИ.