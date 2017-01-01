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Доступнее, чем Nissan Leaf: Каким станет первый электрокар Skoda

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Как выглядит автомобиль уже известно - фотошпионы запечатлели новинку даже без камуфляжа.
Skoda Citigo-e iV
Skoda Citigo-e iV
Сайт производителя

Электрокары - “маст хэв“ в модельном ряде любой современной автомобильной компании. Не обошла эта тенденция и Skoda. Об особенностях электрокара Skoda Citigo-e iV, рассказал Автоцентр.

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Как выглядит автомобиль уже известно - фотошпионы запечатлели новинку даже без камуфляжа. Но официально машину представят только через несколько дней - 23 мая.

Skoda Citigo-e iV обладает 37-киловаттным батарейным блоком, позволяющим преодолеть до 270 км. Новинка может получить 81-сильный электромотор на 210 Нм крутящего момента. Ожидается, что базовая цена составит 16 тыс евро, что сделает Skoda Citigo одним из самых дешевых электромобилей.

Ранее сообщалось, что все электрокары Hyundai Kona Electric в Украине раскупили всего за один день.

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Теги: электрокар, Nissan Leaf, Skoda Citigo-e iV
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