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Сколько будет стоить новый кроссовер Volkswagen T-Roc в Украине - появились цены

Комментариев: 2
К нам авто поступило с абсолютно новым двигателем - 1,5 TSI Evo мощностью 150 лошадей.
Автомобиль будет доступен в 3 уровнях комплектаций
Автомобиль будет доступен в 3 уровнях комплектаций
autocentre.ua

В Украине начали принимать заказы на новенький кроссовер Volkswagen T-Roc. Об этом сообщает Автоцентр.

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К нам авто поступило с абсолютно новым двигателем - 1,5 TSI Evo мощностью 150 лошадей (трансмиссия -  7-ступенчатый автомат DSG). Автомобиль будет доступен в 3 уровнях комплектаций:

  • Life - от 657 862 грн.
  • Style - от 711 596 грн.
  • Sport - от 807 630 грн.

Цена начинается с 657 862 грн
Цена начинается с 657 862 грн
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что появились первые живые фото крутого 7-местного кроссовера из Китая.

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Теги: Volkswagen T-Roc, цены, новые авто
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.05.2019, 18:17
Оценка:  0
гость
Раньше это было в фишкой БМВ, а сейчас почему-то почти все обезьяничают в этом направлении.
гость  (аноним)  20.05.2019, 18:15
Оценка:  0
гость
Что за мода пошла на повернутую к водителю центральную консоль ? Неужели это так сильно удобно ? Салон выглядит как перекошенный.
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