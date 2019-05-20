Сколько будет стоить новый кроссовер Volkswagen T-Roc в Украине - появились цены

К нам авто поступило с абсолютно новым двигателем - 1,5 TSI Evo мощностью 150 лошадей.

Автомобиль будет доступен в 3 уровнях комплектаций autocentre.ua

В Украине начали принимать заказы на новенький кроссовер Volkswagen T-Roc. Об этом сообщает Автоцентр.

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К нам авто поступило с абсолютно новым двигателем - 1,5 TSI Evo мощностью 150 лошадей (трансмиссия - 7-ступенчатый автомат DSG). Автомобиль будет доступен в 3 уровнях комплектаций:

Life - от 657 862 грн.

Style - от 711 596 грн.

Sport - от 807 630 грн.

Цена начинается с 657 862 грн autocentre.ua

Ранее сообщалось, что появились первые живые фото крутого 7-местного кроссовера из Китая.