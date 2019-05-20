Сколько будет стоить новый кроссовер Volkswagen T-Roc в Украине - появились цены
К нам авто поступило с абсолютно новым двигателем - 1,5 TSI Evo мощностью 150 лошадей.
В Украине начали принимать заказы на новенький кроссовер Volkswagen T-Roc. Об этом сообщает Автоцентр.
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К нам авто поступило с абсолютно новым двигателем - 1,5 TSI Evo мощностью 150 лошадей (трансмиссия - 7-ступенчатый автомат DSG). Автомобиль будет доступен в 3 уровнях комплектаций:
- Life - от 657 862 грн.
- Style - от 711 596 грн.
- Sport - от 807 630 грн.
Ранее сообщалось, что появились первые живые фото крутого 7-местного кроссовера из Китая.
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