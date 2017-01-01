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4000 "лошадок": Как выглядит самое быстрое украинское авто

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С минимальным давлением наддува (0,1 бара) “Характернык“ показал впечатляющие 600 лошадей.
4000 "лошадок": Как выглядит самое быстрое украинское авто
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4000 "лошадок": Как выглядит самое быстрое украинское авто
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На первом этапе Профессиональной Украинской драгрейсинг серии в Умане можно было увидеть множество любопытных автомобилей. Об одном из них рассказал ТопЖыр.

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Авто под названием “Характернык“ собрали с нуля, хоть в дизайне и есть отголоски Chevrolet Camaro. Машина относится к классу ProMod и стоит 450 тысяч долларов.

С минимальным давлением наддува (0,1 бара) “Характернык“ показал впечатляющие 600 лошадей. Стандартное расстояние в четверть мили машина проехала за 10 секунд с 254 км в час на финише.

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И это были только тесты! Потенциальная мощность при полноценном давлении наддува может достичь 4000 сил.

Ранее сообщалось, что появились первые живые фото крутого 7-местного кроссовера из Китая.

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Теги: самодельные авто, Характернык, мощные авто
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