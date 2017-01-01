В Украине начнут серийно выпускать городские электроавтобусы Skywell

Предложение наладить крупноузловую сборку электробусов Skywell было поддержано украинской стороной.

Украинская и китайская стороны пришли к соглашению по производству электробусов facebook.com

Городские электробусы Skywell начнут собирать в Украине. Об этом сообщила ТСН со ссылкой на сообщение от Skywell Ukraine, опубликованное в Фейсбуке.

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С соответствующим предложением в Украину из Китая прибыли представители компании по разработке и внедрению технологии производства электробусов. Эта компания является партнером Nanjing Golden Dragon Bus Co, входящей в группу Kinglong - крупнейшего производителя автобусов в мире.



Возможность наладить крупноузловую сборку электробусов Skywell была поддержана украинской стороной. В данный момент продолжаются переговоры - предполагается, что запуск производства может занять 9 - 12 месяцев.

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Электробусами Skywell уже пользуются в Украине - в декабре 2018 года по одному автобусу появилось в Киеве и в Виннице. Тогда же начали тестировать новинку в Житомире.

Также, большой интерес к суперэкономному транспорту проявили специалисты из Хмельницкого. Ведь на одной зарядке электробус проходит весь свой рабочий день, а полная зарядка ночью обходится в 100 гривен.

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