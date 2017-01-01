Какой будет обновленная версия Tesla Model S

Предположительно Model S наделят обновленной батареей, которая увеличит дальность хода до 400 миль (644 км).

Ожидается, что рестайлинговая Tesla Model S 2020 появится на рынке в сентябре wikipedia.org

Один из самых популярных электрокаров в мире Tesla Model S ждет обновление. Информацию о новинке рассказал Автоцентр.

Читай также: Агрессия и комфорт: Как обновили роскошный Lexus RX 2020

Model S выпускается с 2012 года и за этот период не претерпела ни одной масштабной модернизации.

Ожидается, что рестайлинговая Tesla Model S 2020 появится на рынке в сентябре. Электрокар получит новый интерьер, выполненный в стиле Model 3, то есть цифровая приборная панель переедет на центральный экран мультимедийной системы. Новый дисплей можно будет вращать, располагая как вертикально, так и горизонтально.

Читай также: Ferrari представил новый роскошный суперкар - фотографии

Предположительно Model S наделят обновленной батареей, которая увеличит дальность хода до 400 миль (644 км).

Электрокар получит новый интерьер, выполненный в стиле Model 3 autocentre.ua

Ранее сообщалось, что в Украине начнут серийно выпускать городские электроавтобусы Skywell.