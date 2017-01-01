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Какой будет обновленная версия Tesla Model S

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Предположительно Model S наделят обновленной батареей, которая увеличит дальность хода до 400 миль (644 км).
Ожидается, что рестайлинговая Tesla Model S 2020 появится на рынке в сентябре
Ожидается, что рестайлинговая Tesla Model S 2020 появится на рынке в сентябре
wikipedia.org

Один из самых популярных электрокаров в мире Tesla Model S ждет обновление. Информацию о новинке рассказал Автоцентр.

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Model S выпускается с 2012 года и за этот период не претерпела ни одной масштабной модернизации.

Ожидается, что рестайлинговая Tesla Model S 2020 появится на рынке в сентябре. Электрокар получит новый интерьер, выполненный в стиле Model 3, то есть цифровая приборная панель переедет на центральный экран мультимедийной системы. Новый дисплей можно будет вращать, располагая как вертикально, так и горизонтально.

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Предположительно Model S наделят обновленной батареей, которая увеличит дальность хода до 400 миль (644 км).

Электрокар получит новый интерьер, выполненный в стиле Model 3
Электрокар получит новый интерьер, выполненный в стиле Model 3
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что в Украине начнут серийно выпускать городские электроавтобусы Skywell.

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Теги: Tesla Model S, обновление, электрокары
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