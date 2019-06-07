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Новый конкурент Nissan Leaf?: Объявлена цена электрокара Opel Corsa-e

Комментариев: 3
Электрокар Opel Corsa-e уже заранее привлек своими характеристиками, а после объявления цены - так тем более.
Новый конкурент Nissan Leaf?: Объявлена цена электрокара Opel Corsa-e
© motor1.com
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Новый конкурент Nissan Leaf?: Объявлена цена электрокара Opel Corsa-e
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Новые электрокары появляются буквально у каждого крупного автопроизводителя. Предложений на рынке становится все больше. Например, электрокар Opel Corsa-e уже заранее привлек своими характеристиками, а после объявления цены - так тем более.

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За автомобиль просят 29 900 евро. Для сравнения, на немецком рынке Renault Zoe с 40-киловаттной батареей стоит около 37 тыс евро, а Nissan Leaf с таким же блоком на несколько сотен евро дешевле.

Новинка оснащена 134-сильным электромотором (260 Нм), позволяющим разгоняться до 100 км/ч за 8,1 с. Батарея емкостью 50 кВтч обеспечивает запас хода в 330 км, согласно WLTP. К тому же машина выглядит весьма привлекательно.

Ранее сообщалось, какой будет обновленная версия Tesla Model S.

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Теги: Opel, электрокар, цены
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  07.06.2019, 14:32
Оценка:  -1
гость
Для среднестатистического украинца, как-то дешево
Сливной_Бачок    07.06.2019, 14:23
Оценка:  -1
Сливной_Бачок
Скоро на зубожилых улицах Украины.
гость  (аноним)  07.06.2019, 14:21
Оценка:  +1
гость
очень достойно смотрится!!!
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