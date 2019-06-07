Новый конкурент Nissan Leaf?: Объявлена цена электрокара Opel Corsa-e

Электрокар Opel Corsa-e уже заранее привлек своими характеристиками, а после объявления цены - так тем более.

Новые электрокары появляются буквально у каждого крупного автопроизводителя. Предложений на рынке становится все больше. Например, электрокар Opel Corsa-e уже заранее привлек своими характеристиками, а после объявления цены - так тем более.

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За автомобиль просят 29 900 евро. Для сравнения, на немецком рынке Renault Zoe с 40-киловаттной батареей стоит около 37 тыс евро, а Nissan Leaf с таким же блоком на несколько сотен евро дешевле.

Новинка оснащена 134-сильным электромотором (260 Нм), позволяющим разгоняться до 100 км/ч за 8,1 с. Батарея емкостью 50 кВтч обеспечивает запас хода в 330 км, согласно WLTP. К тому же машина выглядит весьма привлекательно.

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