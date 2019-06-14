Новая Tesla Rodster удивила своим странным рулем - видео
Как показал недавний видеоэксперимент, спортивная Tesla Roadster проигрывает в заезде всем более новым моделям Tesla. Ничего удивительного - Родстер выпустили в 2008 году и технологии с того времени значительно улучшились.
Читай также: Укравтодор показал четыре варианта скоростной дороги в объезд Борисполя
Поэтому появление новой генерации Tesla Roadster ожидается уже давно. Илон Маск даже презентовал в 2017 году концепт нового спорткара, но с тех пор никаких реальных сроков появления авто озвучено не было.
На днях Тесла сделала выставку прототипов находящихся в разработке машин. Нашлось там место и Tesla Roadster второго поколения. И это означает две вещи.
Во-первых, идею нового Родстера не забросили и автомобиль будет. Это хорошо.
Читай также: Новый конкурент Nissan Leaf?: Объявлена цена электрокара Opel Corsa-e
Во-вторых, странный руль авто может указывать на то, что машина далеко не готова к запуску в производство, поэтому новинку придется ждать долго. Это плохо, ведь на новенький автомобиль Тесла хотелось бы посмотреть поскорее.
Что не так с рулем? Все просто, руль такого необычного дизайна в огромном количестве стран мира просто не разрешено использовать легально. В готовом автомобиле было бы более стандартное решение.
Ранее сообщалось, что крутой пикап Skoda Mountiaq впервые показали на дороге - фотографии.
Полная версия правил