Новая Tesla Rodster удивила своим странным рулем - видео

Появление новой генерации Tesla Roadster ожидается уже давно.

Странный руль на авто указывает на то, что машина не готова к запуску в производство Скриншот Youtube

Как показал недавний видеоэксперимент, спортивная Tesla Roadster проигрывает в заезде всем более новым моделям Tesla. Ничего удивительного - Родстер выпустили в 2008 году и технологии с того времени значительно улучшились.

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Поэтому появление новой генерации Tesla Roadster ожидается уже давно. Илон Маск даже презентовал в 2017 году концепт нового спорткара, но с тех пор никаких реальных сроков появления авто озвучено не было.

На днях Тесла сделала выставку прототипов находящихся в разработке машин. Нашлось там место и Tesla Roadster второго поколения. И это означает две вещи.

Во-первых, идею нового Родстера не забросили и автомобиль будет. Это хорошо.

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Во-вторых, странный руль авто может указывать на то, что машина далеко не готова к запуску в производство, поэтому новинку придется ждать долго. Это плохо, ведь на новенький автомобиль Тесла хотелось бы посмотреть поскорее.

Необычный руль Родстера tesla.com

Что не так с рулем? Все просто, руль такого необычного дизайна в огромном количестве стран мира просто не разрешено использовать легально. В готовом автомобиле было бы более стандартное решение.

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