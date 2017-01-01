Каким будет новый бюджетный кроссовер Renault за 7600 долларов
Появилось первое фото очень интересного “следующего мирового бестселлера“ - Renault Triber 2020 модельного года. Об этом сообщает Автоцентр.
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Машину построят на базе миниатюрного кроссовера Renault Kwid из Индии. И если Kwid стоит от 4700 долларов, то Triber уже обойдется в 7 600-11 000 долларов для индийского рынка.
Судя по фото, бюджетная машина выглядит, как кроссовер, хоть ранее заявлялось, что новинка будет минивэном. И, учитывая моду на кроссоверы, это неплохое решение.
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Понятно, что авто не будет внедорожным - это исключительно авто для города. Количество мест - 7. О точных характеристиках пока неизвестно, но официальная презентация новинки совсем скоро, поэтому ждать осталось недолго.
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