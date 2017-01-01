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Первые живые впечатления от поездки на электрокроссовере Skoda - видео

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Свои впечатления от вождения эксперт описала, как “очень особенные“.
Интерьер производит впечатление современного, уютного и дорогого места
Интерьер производит впечатление современного, уютного и дорогого места
Скриншот Youtube (Auto Express)

Электрокроссовер Skoda удивил публику на Женевском автосалоне в этом году. Пока что это только концепт, но производитель обещает выпустить серийную версию уже в 2021 году. Но так долго дать не придется - эксперты AutoExpress смогли прокатиться на концепте уже сейчас.

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По словам тест-пилота, езда на концептах всегда отличается от серийной версии. тем не менее, учитывая, что у авто точно будет использованная в концепте платформа для электромобилей MEB, уже сейчас можно сделать выводы.

В частности, свои впечатления от вождения эксперт описала, как “очень особенные“. Интерьер производит впечатление современного, уютного и дорогого места, с некоторой атмосферой автомобилей Volvo.

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Покупателям предложат несколько версий авто - заднеприводную (впервые с того момента, как Skoda стала частью VW Group) и полноприводную, которая получит по одному электромотору на каждой оси. В таком случае мощность подберется к 300 л.с., а запас хода составит около 500 км.

Ранее сообщалось, что новая Tesla Rodster удивила своим странным рулем - видео.

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Теги: тест-драйв, Skoda. электрокар
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